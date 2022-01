Camilla naar expositie in universiteitsbibliotheek Oxford

Camilla, de hertogin van Cornwall, is woensdag op bezoek geweest bij de Bodleian-bibliotheek van de universiteit van Oxford. De vrouw van prins Charles ging daar kijken naar een nieuwe expositie over mentale gezondheid.

De hertogin was tijdens haar bezoek in het gezelschap van schrijver Philip Pullman, bekend van de trilogie Het Gouden Kompas. Camilla bekeek onder meer een aantal oude werken dat in bezit is van de bibliotheek. Ook sprak ze met medewerkers, studenten en organisatoren van het Literaire Festival van Oxford, dat van 25 maart tot en met 3 april wordt gehouden.

De Bodleain-bibliotheek van de universiteit van Oxford is de grootste universiteitsbibliotheek van het Verenigd Koninkrijk. Het huisvest onder meer de 400 jaar oude hoofdbibliotheek van de universiteit en 27 andere bibliotheken in Oxford.