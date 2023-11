Camilla ontmoet ‘majesteit’ tijdens bezoek in Kenia

De Britse koningin Camilla heeft woensdag in Kenia een bezoek gebracht aan de Oost-Afrikaanse tak van het goede doel The Brooke. Camilla ging langs in haar rol als voorzitter van de organisatie, die zich inzet om de levens van paarden, ezels en muilezels te beschermen en verbeteren.

Tijdens het bezoek stond de koningin een ontmoeting met een hond te wachten, die de bijnaam Hare Majesteit heeft gekregen. Bij de rondleiding kreeg Camilla verder te horen over de verschillende initiatieven van de organisatie. Ze voerde er ook een paard en aaide onderweg naar de stallen een aantal ezels.

De koningin vertrok overigens niet met lege handen. Ze kreeg onder meer een rode sjaal omgehangen. Daarna deed Camilla mee aan een dansje, zo is te zien op beelden van royaltyverslaggever Rebecca English. Eerder tijdens het bezoek kreeg ze ook een schilderij van een ezel cadeau.