Camilla praat met basisschoolkinderen over het plezier van lezen

Camilla, de echtgenote van prins Charles, heeft woensdag een nieuwe bibliotheek geopend op een basisschool in Newport in Wales. De hertogin van Cornwall, die veel aandacht besteedt aan geletterdheid, ontmoette de leiding van de Millbrook Primary School en ging met kinderen in gesprek over onder meer het plezier van lezen.

In de bibliotheek leerde Camilla ook ‘leeshond’ Taliesin kennen. Deze bordercollie stelt kinderen die het spannend vinden om te lezen gerust. “Vinden jullie hem lief”, vroeg de hertogin aan een paar scholieren, die dat beaamden. “Het is geweldig om hem te ontmoeten. Hij wil jullie vriend zijn.”

Vervolgens sprak Camilla met enkele leerlingen die werden voorgelezen over hun favoriete boeken. Die vraag beantwoordde de hertogin zelf met Pride and Prejudice van Jane Austen. Aan het einde van het bezoek werd Camilla, die op 17 juli haar 75e verjaardag viert, getrakteerd op taart. Ook kreeg ze enkele boeken voor haar familie cadeau.

Prins Charles en Camilla zijn in Wales voor een driedaags bezoek. Charles was woensdag te gast bij de botanische tuinen in Llanarthney.