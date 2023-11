Camilla prijst winnaars Queens Commonwealth Essay Competition

De Britse koningin Camilla heeft de prijswinnaars van The Queen’s Commonwealth Essay Competition ontvangen op Buckingham Palace. In een toespraak prees Camilla donderdag zowel de winnaars als de kandidaten die een tweede plaats behaalden. Zij noemde hen “briljant”.

De deelnemers van dit jaar, afkomstig uit India en Maleisië en tussen de 11 en 17 jaar oud, waren gevraagd om een essay te schrijven over “een door jongeren aangedreven Gemenebest”. In haar toespraak benoemde Camilla dat de schrijfcompetitie “gemeenschappen in het Gemenebest dichter bij elkaar heeft gebracht.”

The Queen’s Commonwealth Essay Competition bestaat dit jaar 140 jaar. De competitie is opgezet toen Victoria koningin was van het Verenigd Koninkrijk. Camilla benoemde eveneens dat Victoria zelf ook een passie had voor literatuur.