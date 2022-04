Camilla rondgeleid in huis waar Jane Austen woonde en werkte

Camilla heeft woensdag een rondleiding gekregen door het Jane Austen’s House in het Engelse plaatsje Chawton. De hertogin van Cornwell, die erg van lezen houdt, werd welkom geheten door directrice Lizzie Dunford en samen liepen ze door het huis waar de wereldberoemde schrijfster de laatste acht jaar van haar leven woonde.

Op foto’s die door het museum zijn gedeeld, is te zien dat de vrouw van prins Charles de kamer bekeek waar Jane Austen zat tijdens het schrijven. Het verhaal gaat dat de schrijfster in de eetkamer een dag voor publicatie in 1813 hardop uit haar boek Pride and Prejudice voorlas. Ook zag Camilla met eigen ogen onder meer de schrijftafel, de eerste edities van Austens roman en twee handgeschreven brieven.

De directeur van het museum vond het een eer dat Camilla langskwam. “Het was een voorrecht om Jane Austen’s House en een deel van onze collectie met haar te delen”, schrijft het museum op de website. “Het was een genoegen om haar rond te leiden aangezien ze zo’n fervent lezer en voorstander van lezen is.” Camilla zou “gefascineerd” zijn door het kleine schrijftafeltje van Jane Austen.

De hertogin moedigt op verschillende manieren anderen aan om te gaan lezen. Zo is ze beschermvrouwe van diverse organisaties die geletterdheid promoten en richtte ze vorig jaar de Instagrampagina The Reading Room op, waarin boeken en auteurs besproken worden.