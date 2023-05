Camilla schrikt van bewegend struikje bij bezoek Noord-Ierland

Koningin Camilla is woensdag geschrokken tijdens een bezoek dat zij en koning Charles brachten aan de ‘Coronation Garden’ in Newtownabbey (Noord-Ierland). Het Britse koningspaar opende de tuin, maar die had een verassing in petto. Sommige struikjes konden namelijk bewegen.

De bosjes bewogen op en neer in de tuin, aangestuurd door een apparaatje. “Ik dacht dat ik me dingen inbeeldde”, zegt een geschrokken Camilla tegen Charles, in een video die wordt gedeeld door royaltyverslaggever Rebecca English. Vervolgens kijkt de koningin de tuin rond en bekijkt ze de bewegende struikjes.

Charles en Camilla brengen woensdag en donderdag een bezoek aan Noord-Ierland. Dit is het eerste bezoek aan het land van het paar sinds hun kroning.