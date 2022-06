Camilla te gast in podcast over Gemenebest en poezië

De hertogin van Cornwall is de eerste gast in een nieuwe Britse podcastserie over poëzie en de Gemenebest. De eerste aflevering van The Commonwealth Poetry Podcast is opgenomen in de Garden Room van Clarence House, het woonpaleis van Camilla en prins Charles. Ook actrice Joanna Lumley is te gast in de aflevering.

Camilla heeft als vicebeschermvrouwe van de Royal Commonwealth Society en oprichter van de onlineboekenclub The Reading Room veel affiniteit met beide thema’s van de podcast. Over het belang van lezen vertelt de hertogin in de eerste aflevering dat een mens eigenlijk niet zonder kan. “Als je niet kunt lezen, kun je de wereld niet in. Je kunt geen baan vinden, je kan niets. Lezen voedt de ziel en we hebben het nodig de ziel te voeden”, aldus de hertogin.

Ze noemt het bovendien een “geweldige manier om te ontsnappen”. “Ik heb brieven gekregen van mensen die zeiden: we zitten in een donkere periode van ons leven, maar hebben daar even aan kunnen ontsnappen door een boek te lezen dat u heeft aangeraden in de Reading Room”, vertelt ze.

In The Commonwealth Poetry Podcast bezoeken de bekende Britse podcastmaker Gyles Brandreth en zijn dochter Aphra elke twee weken een van de 54 landen van de Gemenebest en interviewen daar dichters, artiesten en mensen die van poëzie houden.