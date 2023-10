Camilla verschijnt voor het eerst met favoriete tiara Elizabeth

De Britse koningin Camilla heeft woensdag bij een galabanket in Mansion House in Londen een eerbetoon aan koningin Elizabeth gebracht. Ze droeg voor het eerst de favoriete tiara van de vorig jaar overleden vorstin.

Elizabeth droeg het sieraad, de zogeheten Girls of Great Britain and Ireland-tiara, tijdens haar koningschap regelmatig bij officiële gelegenheden. Ze had het gekregen van haar oma koningin Mary toen ze trouwde in 1947. Elizabeth noemde het daarom altijd ‘oma’s tiara’.

Camilla is nu de derde Britse koningin die het sieraad heeft gedragen.