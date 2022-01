Camilla ‘viert’ 50e verjaardag stichting tegen huiselijk geweld

De hertogin van Cornwall heeft dinsdagavond een receptie georganiseerd ter ere van de vijftigste verjaardag van Refuge. Deze organisatie biedt hulp aan vrouwen en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Op Instagram deelt het account van Clarence House, naar de gelijknamige woning waar Camilla de receptie hield, foto’s van de ontvangst. De hertogin sprak met diverse medewerkers van de organisatie en ook met enkele vrouwen die door Refuge geholpen zijn. Ook ging ze met iedereen op de foto.

“Ieder van u die op het gebied van huiselijk geweld werkt, zou de eerste zijn om te zeggen dat u uitkijkt naar de dag dat uw dienst niet meer nodig is”, zei Camilla over het werk van het Refuge-personeel. “We vieren daarom ook niet uw vijftigste verjaardag, maar staan er eerder bij stil. Laten we het als een mijlpaal zien om ons allen aan te sporen om een wereld te creëren waarin vrouwen en kinderen in veiligheid kunnen leven, vrij van angst.”