Camilla viert 70-jarig bestaan van haar geliefde radioprogramma

De hertogin van Cornwall, Camilla, heeft een receptie georganiseerd om het 70-jarig bestaan van BBC-radioprogramma The Archers te vieren. Camilla is groot fan van het radioprogramma, een dramaserie over het leven van een aantal personages “in een landelijke omgeving”.

Op het officiële Twitteraccount van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall worden foto’s gedeeld van de receptie, alsook een video waarop te zien is dat ze helpt met het aansnijden van een taart.

Bij de receptie waren onder anderen castleden, producenten en schrijvers van de radiosoap aanwezig. Camilla is al langer fan van de show. In 2011 verscheen ze in een speciale uitzending van het programma.

“Al zolang ik me kan herinneren ben ik dol op dit programma. Het is een trouwe vriend geweest voor een groot deel van mijn leven”, aldus een eerdere reactie van de hertogin die op de Twitterpagina van het radioprogramma is geplaatst.