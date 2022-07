Camilla viert 75e verjaardag iets eerder met lunch

Camilla Parker Bowles is een paar dagen te vroeg begonnen met het vieren van haar 75e verjaardag. De hertogin van Cornwall is dinsdagmiddag uitgenodigd voor een lunch in Londen.

Camilla, die op 17 juli haar 75e verjaardag viert, is dinsdag uitgenodigd voor een lunch in The National Liberal Club. De lunch is georganiseerd door het Britse maandblad The Oldie en door Gyles Brandreth, een Britse schrijver en voormalig politicus.

Camila vertelde in juni aan Vogue dat ze haar verjaardag dit jaar met familie en een paar vrienden viert. “Er komt niet echt een feest”, liet ze weten.