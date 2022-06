Camilla viert verjaardag dit jaar klein met familie en vrienden

Hertogin Camilla viert haar verjaardag dit jaar intiem met familie en vrienden. “Er komt niet echt een feest”, zo vertelt de 74-jarige vrouw van prins Charles, die op 17 juli 75 wordt, aan het Britse tijdschrift Vogue. “Ik ga het gewoon vieren met mijn familie en een paar vrienden.”

Camilla vindt het belangrijk om veel tijd door te brengen met haar vijf kleinkinderen, die allemaal tussen de 12 en 14 jaar oud zijn, uit haar huwelijk met Andrew Parker Bowles. “Ik vind het heel leuk als ze me berichtjes sturen. Ik leer veel van jonge mensen en zij van mij”, zegt Camilla daarover.

De hertogin vindt het heerlijk dat ze haar kleinkinderen af en toe kan verwennen zoals een ouder dat niet kan. “Een van hen haal ik wel eens op van school. De meiden beginnen interesse te krijgen in kleding en make-up. Best eng soms, als ze met een nieuwe piercing, veel make-up of geverfd haar opeens naar buiten komen.”

Zelf zweert Camilla nooit gaatjes in haar oren te laten zetten. “Nee, dat ga ik mezelf echt niet cadeau doen voor mijn 75e verjaardag”, zegt ze stellig. “Mijn kleinkinderen zullen me wel proberen te overtuigen, maar er gaat niets door mijn oren.”