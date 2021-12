Camilla vindt kerstboom optuigen met kinderen ‘magisch’

Traditiegetrouw is de kerstboom van prins Charles en zijn vrouw Camilla op Clarence House woensdag weer opgetuigd met hulp van kinderen van het hospice Helen & Douglas House. Vorig jaar werd dat moment digitaal georganiseerd en dat het nu weer fysiek kon, vond de hertogin van Cornwell fantastisch. “Het is magisch om ze weer hier te hebben”, zei Camilla tegen aanwezige verslaggevers.

Al sinds 2007 reizen zieke kinderen en hun ouders jaarlijks naar Clarence House om de boom op te tuigen met Camilla, die beschermvrouwe van het kinderhospice is. Dat het vorig jaar niet kon, vond de hertogin erg verdrietig. “Het was niet hetzelfde zonder jullie”, zei ze toen de kinderen aankwamen. “Dit is zo’n speciaal moment voor mij. Het is een kroon op mijn jaar.”

Na het optuigen van de boom werden de gasten getrakteerd op aardappelpuree en worstjes, op het bord neergelegd in de vorm van een smiley, en snoepgoed. Aan het eind van het bezoek sprak Camilla de kinderen toe. “Ik wilde even zeggen dat ik zo blij ben dat jullie hier konden komen vandaag, nadat we het vorig jaar hadden gemist. Ik vind het een groot plezier dat jullie er dit jaar weer waren.”