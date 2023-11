Camilla voert olifantje tijdens bezoek aan Kenia

Koningin Camilla heeft woensdag tijdens het Britse staatsbezoek aan Kenia een bijzonder moment meegemaakt. De vorstin mocht op bezoek bij de Seldrick Wildlife Trust eigenhandig een jong olifantje voeden.

De organisatie vangt geredde olifanten uit het wild op. “Ze zien er erg tevreden en gelukkig uit”, verklaarde Camilla volgens Britse media toen ze dichterbij kwam. Ze kreeg daarna een grote fles met melk om het 1-jarige kalfje Mzinga te voeden.

In het centrum leven in totaal 27 olifanten die hun moeder hebben verloren door stroperij of ziekte.

Later voegde ook koning Charles zich bij zijn vrouw en aaide het koppel een babyneushoorn, die in een deken was gewikkeld maar meer interesse toonde in de kleding van zijn verzorger dan in de koninklijke bezoekers. Charles en Camilla maakten daarna een korte safari in het Nairobi National Park.