Camilla was ‘honderd jaar geleden’ actief als ballenmeisje

Koningin Camilla is ooit actief geweest als ballenmeisje op een tennistoernooi. Die onthulling deed de Britse vorstin woensdag toen ze op Wimbledon een groepje tieners ontmoette dat momenteel op het beroemde grandslamtoernooi hetzelfde doet.

“Je moet heel behendig zijn”, verklaarde Camilla volgens Britse media aan de 16-jarige Sean, de 15-jarige Larissa en 16-jarige Cassie uit eigen ervaring. “Ik weet nog dat ik het honderd jaar geleden deed. Het is best moeilijk.”

De koningin vroeg Sean vervolgens of hij op alle velden van Wimbledon actief was, en voegde eraan toe dat hij zich dan wel “erg fit” moet voelen. Tegen Cassie zei ze dat het meisje al “een beetje een expert” is omdat ze al eerder op het kampioenschap actief was.

‘Te oud’

De 75-jarige Camilla was woensdag samen met haar jongere zus Annabel bij de kwartfinales op Wimbledon. Het was de eerste keer dat zij als koningin haar opwachting maakte tijdens het toernooi.

Zelf is Camilla inmiddels niet meer actief op de tennisbaan. Tien jaar geleden zei ze al eens dat ze “te oud” is om de sport te beoefenen.