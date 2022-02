Camilla wil titel koningin-gemalin inzetten voor goede doelen

Camilla, de hertogin van Cornwall, denkt dat haar toekomstige titel koningin-gemalin gaat helpen bij het werk dat ze doet voor verschillende goede doelen. Dat zei de echtgenote van prins Charles, die de titel hoogstwaarschijnlijk krijgt als haar man de Britse troon bestijgt, in een interview met de BBC.

Camilla zet zich al jaren in voor de slachtoffers van huiselijk geweld en wil dat ook als koningin-gemalin blijven doen. “Het helpt”, zei Camilla over de titel. “Ik blijf dit doen. Als ik aan zoiets als dit begin, stop ik er niet halverwege mee. Ik wil dit mijn hele leven blijven doen.”

De hertogin van Cornwall ziet dat er nog veel werk te verzetten is om huiselijk geweld terug te dringen. “Er is een cultuuromslag nodig. We moeten bij het begin beginnen. Ik denk dat kinderen respect bijgebracht moet worden. Jongens moeten meisjes respecteren en andersom. Dat zou het begin zijn van de oplossing van dit probleem.”

Koningin Elizabeth maakte begin deze maand duidelijk dat Camilla wat haar betreft de titel koningin-gemalin krijgt als Charles koning wordt. In het interview met de BBC, het eerste sinds Elizabeth haar “oprechte wens” begin deze maand uitte, herhaalde Camilla dat ze het “een enorme eer” vindt die titel te krijgen.