Canadese Prince Andrew High School verandert van naam

De Prince Andrew High School in Nova Scotia in Canada, die is vernoemd naar de Britse prins Andrew, krijgt een andere naam. Het bestuur wil vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Andrew niet langer met hem geassocieerd worden.

“De naam van onze school moet de schoolgemeenschap weerspiegelen en staan voor onze waarden als veilige en inclusieve leeromgeving voor iedereen”, schrijft schooldirecteur Craig Campbell volgens Canadese media in een e-mail aan onder anderen medewerkers en ouders.

De middelbare school draagt de naam sinds de oprichting in 1960, ook het geboortejaar van de prins. De nieuwe naam krijgt de Prince Andrew High School komend schooljaar. Iedereen die een idee daarvoor heeft, mag die insturen. De nieuwe naam wordt daarna gekozen door een comité van onder anderen studenten en docenten.