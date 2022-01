Catherine 40 jaar oud geworden, viert mijlpaal in kleine kring

Catherine is zondag 40 jaar oud geworden. Het lijkt erop dat de hertogin van Cambridge deze mijlpaal niet groots gaat vieren vanwege het coronavirus.

De hertogin heeft naar verwachting geen groot feest, maar in plaats daarvan een kleine samenkomst met wat vrienden en familie, meldt Daily Mail. “Ze wilde sowieso niets groots, dat is niet bepaald haar ding, maar zeker gezien het huidige klimaat zal alles waarschijnlijk worden afgeschaald”, meldt een bron aan de Engelse krant.

Prins William, met wie Catherine al meer dan tien jaar samen is, heeft eerder bij de podcast van Peter Crouch toegegeven niet altijd de beste verjaardagscadeaus aan haar te hebben gegeven. “Ik heb mijn vrouw ooit een verrekijker gegeven, dat heeft ze me nooit laten vergeten”, zei hij bij de podcast in 2020.

Het was aan het begin van hun relatie, vertelde de prins. “Eerlijk gezegd heb ik geen idee waarom ik een verrekijker heb gegeven, dat leek me destijds een goed idee.”