Catherine bedankt voor ‘warm welkom’ van koningin Margrethe

Catherine, de hertogin van Cambridge, is woensdag officieel welkom geheten in Denemarken door koningin Margrethe en kroonprinses Mary. De vrouw van prins William is dankbaar voor de “warme” ontvangst die ze kreeg op paleis Amalienborg, twitterde ze na afloop van een korte receptie.

Catherine is dinsdag aangekomen in Denemarken voor een tweedaags bezoek. Woensdagochtend bezocht de hertogin al een kinderdagverblijf en daarna stond een receptie en lunch met de koningin en kroonprinses op het programma. Catherine en Mary gaan woensdag ook nog samen op bezoek bij een crisisopvangcentrum voor vrouwen.

De hertogin is in Denemarken vanwege haar werk voor The Royal Foundation Centre for Early Childhood, dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen in hun jonge jaren. Dinsdag bezocht ze in de Deense hoofdstad ook onder meer de universiteit en het kindermuseum.