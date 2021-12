Catherine bewondert eieren van Fabergé in het museum

Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft een bezoek gebracht aan het V&A Museum in Londen. Zij deed dit vooral om een unieke verzameling eieren van ontwerper Carl Fabergé te bekijken die daar voor een tentoonstelling bijeen zijn gebracht.

Een van de hoogtepunten van de expositie is het lang verloren gewaande Derde Keizerlijke Ei, dat in de jaren zestig verdween. Het bijzondere kleinood werd in 2011 teruggevonden door een schroothandelaar. Ook is het zogenoemde ‘Moskou Kremlin Ei’ te zien, waar een muziekdoos in zit, en het Alexander Paleis Ei, dat een mini-replica van het Russische keizerlijke paleis bevat.

Catherine kon in het museum ook een aantal eieren bewonderen die in het bezit zijn van koningin Elizabeth, de grootmoeder van haar man William. De hertogin van Cambridge staat bekend als een groot liefhebber van kunst. Zij volgde ook een studie kunstgeschiedenis aan de St Andrew’s University, waar zij William leerde kennen.