Catherine draagt ketting en oorbellen van koningin Elizabeth

Prinses Catherine heeft maandag tijdens de uitvaartplechtigheid van koningin Elizabeth haar sieraden gedragen. Volgens Britse media gaat het om een ketting en oorbellen.

De parelketting droeg de vorstin in de jaren tachtig en negentig geregeld. Catherine had het sieraad vorig jaar ook al om tijdens de uitvaart van prins Philip. Daarnaast droeg ze oorbellen met parels en diamanten die van Elizabeth zijn geweest.

Catherine was niet de enige die de Queen eerde met haar sieraden. De achterkleindochter van de vorstin, Charlotte, had een broche opgespeld die ze van de koningin cadeau had gekregen. Meghan, de vrouw van prins Harry, koos voor oorbellen die Elizabeth haar in 2018 schonk.