Catherine in Denemarken aangekomen voor tweedaags bezoek

De hertogin van Cambridge heeft haar tweedaagse bezoek aan Denemarken dinsdag afgetrapt bij de universiteit van Kopenhagen. Catherine, de vrouw van de Britse prins William, nam daar een kijkje bij een gezondheidsprogramma dat gericht is op kinderen en hun ouders.

Het bezoek van de hertogin houdt verband met haar werk voor The Royal Foundation Centre for Early Childhood, dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen in hun jonge jaren. Catherine ging als eerste naar de universiteit van de Deense hoofdstad om te leren over het gezondheidsprogramma, dat is opgezet om de mentale gezondheid van en de relatie tussen ouders en hun kinderen te verbeteren.

Na het bezoek aan de universiteit staat er voor Catherine nog een bezoek aan het kindermuseum van Kopenhagen op het programma. Hier ontmoet ze nieuwe ouders die meewerken aan het Understanding Your Baby-project. Hierbij wordt onder meer de gezondheid van mensen die voor het eerst ouder zijn geworden gemonitord.

Het laatste bezoek van de dag is bij het Lego Foundation PlayLab, een project waarbij kinderen kunnen leren door middel van spelen. Catherine ontmoet op de universiteit van Kopenhagen studenten die in de leer zijn om aan dit project mee te kunnen werken. De hertogin zal hier ook meedoen aan diverse spellen en activiteiten.