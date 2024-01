Koning Charles heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan zijn schoondochter, prinses Catherine. Dat melden verscheidene Britse media. De twee zijn opgenomen in hetzelfde ziekenhuis, de London Clinic.

Catherine ligt sinds vorige week in het ziekenhuis. Ze heeft een geplande buikoperatie gehad. De aanleiding daarvoor is niet bekend. Ze moest bijna twee weken herstellen in het ziekenhuis.

Charles werd vrijdag opgenomen in de kliniek. Hij heeft een vergrote prostaat en wordt daaraan geopereerd.