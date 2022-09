Catherine onthult reactie Louis op overlijden Elizabeth

Catherine, de vrouw van prins William, heeft onthuld hoe haar jongste zoon Louis reageerde op het overlijden van koningin Elizabeth. De prinses van Wales heeft dat gedeeld tijdens een ontmoeting met het toegestroomde publiek zaterdagmiddag bij Windsor Castle.

Volgens The Sunday Times vertelde Catherine aan een groep kinderen wat Louis na de dood van Elizabeth tegen haar zei. “Nu is ze tenminste bij overgrootvader”, zou Louis gezegd hebben. Prins Philip, de man van Elizabeth, overleed in 2021 op 99-jarige leeftijd.

Zaterdagmiddag spraken prins William en zijn vrouw Catherine bij Windsor Castle met mensen die Elizabeth eer kwamen betuigen. Zij werden daarbij vergezeld door prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het viertal nam onder meer een kijkje bij de voor het hek neergelegde bloemen en las wat kaartjes die mensen daarbij geschreven hadden.