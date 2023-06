Catherine opent woongemeenschap voor vrouwen en kinderen

Prinses Catherine heeft dinsdag in Southampton Hope Street geopend. Dat is een gezinsvriendelijke woongemeenschap die vrouwen ondersteunt die anders zouden worden vastgezet vanwege een gebrek aan veilige huisvesting of zorgen over hun veiligheid. Het initiatief is bedacht door de vrouwenorganisatie One Small Thing.

De woongemeenschap moet een veilige plek bieden aan vrouwen en kinderen, die samen in een huiselijke omgeving kunnen verblijven. In Hope Street hebben deze vrouwen toegang tot therapie en krijgen zij ondersteuning bij het eventueel uitvoeren van een opgelegde taakstraf. Het project heeft ook als doel om hen te helpen bij het vinden van een opleiding of baan.

De speciaal gebouwde faciliteit beschikt over zowel gemeenschappelijke als privéruimtes, een eigen crèche en spelruimtes voor kinderen. Tijdens haar bezoek kreeg de prinses van Wales een rondleiding van Edwina Grosvenor, de oprichter van One Small Thing. Zij is tevens criminoloog en gevangenishervormer. Ook sprak Catherine met medewerkers van Hope Street.