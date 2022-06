Catherine organiseert evenement over ontwikkeling jonge kinderen

De hertogin van Cambridge heeft donderdag een evenement georganiseerd over de ontwikkeling van heel jonge kinderen. Catherine deed dat vanuit haar rol als ambassadeur van The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

De vrouw van prins William ontmoette tijdens het rondetafelgesprek onder anderen Sajid Javid, de Britse minister van Volksgezondheid, en Will Quince, de Britse staatssecretaris voor familie en gezinnen. Ook waren verschillende vertegenwoordigers uit de jeugdzorg aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten besproken van een onderzoek dat de stichting heeft laten uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat negen op de tien Britten erkennen dat de vroege jaren uit een kinderleven belangrijk zijn voor de latere ontwikkeling, maar dat slechts een op de vijf die mening deelt over de periode van de geboorte tot de leeftijd van vijf jaar.

“De bevindingen die vandaag zijn gepubliceerd, bieden ons een enorme kans. Ze tonen aan dat er bij het publiek echte belangstelling bestaat om deze kwestie op al onze agenda’s te plaatsen”, zei Catherine volgens de Daily Mail over de onderzoeksresultaten.

Catherine houdt zich sinds ze in 2011 door haar huwelijk met William toetrad tot de koninklijke familie met het onderwerp bezig. Sindsdien was de moeder van drie onder meer de drijvende kracht achter een eerder onderzoek naar de maatschappelijke impact van de vroegste kinderjaren.