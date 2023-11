Catherine organiseert opnieuw kerstdienst in Westminster Abbey

Prinses Catherine organiseert ook dit jaar weer een speciale kerstdienst in Westminster Abbey in Londen. De vrouw van prins William deed dit vorig jaar ook al en in 2021. Op Instagram wordt er door het Britse hof vast uitgekeken naar de dienst die op vrijdag 8 december plaatsvindt.

Together At Christmas, zoals de dienst heet, staat in het teken van de inspanningen van anderen om mensen in Groot-Brittannië te helpen en samen te brengen. Dit jaar draait het om de organisatie Early Childhood, die mensen bewust wil maken van hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van kinderen om een goede jeugd te hebben. “We kunnen niet wachten om dit met jullie te vieren”, staat er geschreven bij een foto van Catherine bij een kerstboom.

Een registratie van de dienst wordt op kerstavond op de Britse zender ITV op televisie uitgezonden.