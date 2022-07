Catherine overhandigt trofee aan winnares Wimbledon

Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft zaterdag de prijs uitgereikt aan het einde van het vrouwentoernooi van Wimbledon. De vrouw van prins William overhandigde op het Centre Court de winnaarstrofee aan Elena Rybakina uit Kazachstan, die in de finale te sterk was voor de Tunesische tennisster Ons Jabeur.

“Wat een wedstrijd was het!” viel na afloop van de wedstrijd te lezen op het Instagramkanaal van William en Catherine. “Felicitaties aan Elena Rybakina en medeleven aan Ons Jabeur.”

Catherine is een groot tennisliefhebber en is al enkele jaren de beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis en Croquet Club, die Wimbledon organiseert. Eerder deze week zat ze nog met haar man William op de tribune om de Britse tennisser Cameron Norrie aan te moedigen.

Het is niet de eerste keer dat Catherine een trofee uitreikt op het grandslamtoernooi. In 2019 ontving de Serviër Novak Djokovic de gouden winnaarstrofee uit handen van Catherine.