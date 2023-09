Catherine praat na zege in kleedkamer met Engelse rugbyers

Prinses Catherine is zaterdag langs geweest in de kleedkamer van de Engelse rugbyers. De vrouw van prins William is in Frankrijk voor het WK rugby.

Engeland won in Marseille de eerste wedstrijd met 27-10 van Argentinië. Op foto’s is te zien hoe de prinses handen schudde met spelers en met sommigen een praatje maakte na de wedstrijd. “Een geweldige start van het toernooi, ik kijk er erg naar uit om jullie te blijven volgen”, staat er in het bijschrift.

Catherine is beschermvrouwe van de Rugby Football Union en de Rugby Football League. Terwijl de prinses in Marseille was, verblijft William dit weekend in Bordeaux om daar de wedstrijd tussen Wales en Fiji te volgen. De prins is beschermheer van de Welsh Rugby Union.