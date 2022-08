Catherine prijst Brits zeilteam om inzet voor natuurbescherming

Cartherine bedankt het Britse nationale zeilteam voor hun inzet om de natuur te beschermen. Ze doet dat zondag via sociale media in een terugblik op de tocht die ze een week geleden met het team maakte in het kader van de Commonwealth Games.

“Het is niet alleen het racen dat zo belangrijk is voor deze teams, maar ook hun inzet om de toekomst van onze planeet te beschermen en de volgende generatie te inspireren hetzelfde te doen”, schrijft Catherine via het account van de Cambridges. De hertogin meldt het fijn te vinden dat ze die dag met het project Protect our Future mee kon kijken. “Ook bedankt voor het racen!”

De hertogin van Cambridge ging zondag aan boord van een catamaran model F50 voor een vriendschappelijke race voorafgaand aan de daadwerkelijke Sail Grand Prix in Plymouth. Ze nam er plaats aan boord bij meervoudig Britse zeilkampioen Sir Ben Ainslie.