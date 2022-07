Catherine reikt Wimbledon-bokaal uit aan Novak Djokovic

Novak Djokovic heeft onder toeziend oog van de hertog en hertogin van Cambridge en hun zoon prins George Wimbledon gewonnen. De Serviër won in vier sets de finale van het tennistoernooi van de Australiër Nick Kyrgios.

Uit handen van Catherine, beschermvrouwe van de tennisvereniging All England Lawn Tennis and Croquet Club uit Wimbledon, kreeg Djokovic de gouden bokaal uitgereikt die hij daarna aan de fans op het Centre Court toonde. Even daarvoor kreeg verliezend finalist Kyrgios de tweede prijs uit handen van Catherine.

Zaterdag was Catherine ook aanwezig bij de finale van het vrouwenenkelspel. Die werd gewonnen door Elena Rybakina uit Kazachstan. Zij was in drie sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur. Na afloop reikte de hertogin van Cambridge ook het eremetaal uit.