Catherine sluit Deens werkbezoek af in crisisopvangcentrum

Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft woensdag een uitstapje gemaakt met de Deense kroonprinses Mary. De twee brachten in Kopenhagen een bezoek aan een crisisopvangcentrum voor vrouwen en kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Bij aankomst kregen Catherine en Mary bloemen van een paar jonge kinderen. Binnen ging het onder meer over de rugzakken die worden uitgedeeld aan kinderen die met hun moeder in een opvang verblijven vanwege huiselijk geweld. De rugzakken, die door de stichting van Mary worden uitgedeeld, bevatten onder meer toiletartikelen en schoolspullen. In iedere rugzak zit ook een briefje met een groet van de prinses zelf.

Catherine was in Denemarken voor een tweedaags bezoek. Het bezoek van de hertogin hing samen met haar werk voor The Royal Foundation Centre for Early Childhood, dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen in hun jonge jaren. Dinsdag bezocht ze in de Deense hoofdstad onder meer de universiteit en het kindermuseum.