Catherine speelt met kinderen bij Deens kinderdagverblijf

Catherine, de hertogin van Cambridge, is de tweede en laatste dag van haar bezoek aan Denemarken begonnen. Haar eerste stop op woensdag was bij een kinderdagverblijf in een bos aan de rand van Kopenhagen. De echtgenote van prins William leerde daar over de werkwijze van de opvang en nam de tijd om te spelen met aanwezige kinderen.

De hertogin hoorde van medewerkers hoe de natuur wordt ingezet om kinderen dingen te leren. Zo zag Catherine hoe de kinderen hout hakten en een vuurtje stookten. De hertogin hakte zelf ook een blok hout in stukken.

Tijdens de activiteiten sprak Catherine met de kinderen en grapte ze met hen. Ook rende de hertogin buiten met ze mee.

Catherine wordt woensdag ook nog verwacht op paleis Amalienborg voor een receptie van de Deense koningin Margrethe. Daarna gaat de hertogin samen met kroonprinses Mary naar een crisisopvangcentrum voor vrouwen.