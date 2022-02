Catherine verlaat Kopenhagen boordevol ideeën

Catherine, de hertogin van Cambridge, heeft in Denemarken veel inspiratie opgedaan voor The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Via Twitter bedankte de vrouw van de Britse prins William iedereen die ze de afgelopen dagen heeft ontmoet tijdens het werkbezoek.

“We hebben zoveel geleerd over het innovatieve werk dat de sociale en emotionele ontwikkeling van jongen kinderen vooropzet”, twitterde Kensington Palace donderdag. “Het onderzoek naar en de steun voor de mentale gezondheid en het welzijn van jonge kinderen is inspirerend en heeft tal van ideeën opgeleverd voor het toekomstige werk van The Royal Foundation Centre for Early Childhood.”

Catherine rondde woensdag een tweedaags bezoek aan Denemarken af. Ze ging onder meer langs bij het Lego Foundation PlayLab en bezocht met de Deense kroonprinses Mary een crisisopvangcentrum voor vrouwen en kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. “Veel dank aan iedereen die we hebben ontmoet – van academici tot gezondheidswerkers, ouders en kinderen – en voor alle verhalen die tijdens het verblijf zijn gedeeld.”