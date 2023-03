Catherine voor het eerst als kolonel bij St. Patrick’s Day-parade

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn vrijdag weer aanwezig bij de jaarlijkse parade van de Ierse Garde op St. Patrick’s Day in Aldershot. Het is de eerste keer dat de prinses van Wales bij de parade is sinds zij is benoemd tot kolonel van het regiment. Prins William is uittredend kolonel van de Ierse Garde.

Prinses Catherine zal traditiegetrouw klavertjes uitdelen aan de officieren van de Ierse Garde, die op hun beurt de klavertjes verdelen over hun bataljon. Het presenteren van de klavertjes, het symbool van St. Patrick’s Day, is al sinds 1901 een traditie. De klavertjes zullen ook worden gepresenteerd aan de mascotte van het regiment, een Ierse Wolfshond. Tijdens het bezoek zullen de prins en prinses van Wales ook enkele leden van het regiment ontmoeten.

Vorige week bracht Catherine nog een bezoek aan het eerste bataljon van de Ierse Garde. Toen sprak zij onder meer met soldaten die onlangs in Afrika op trainingskamp waren. Ook kreeg de prinses een bhv-cursus en woonde ze een wapendemonstratie bij.

Op St. Patrick’s Day wordt ieder jaar op 17 maart het leven van Sint-Patricius herdacht. De herdenking werd door de jaren heen een viering van de Ierse identiteit.