Charles bedankt Schotse gemeenschap voor inzet na dood Elizabeth

Koning Charles en zijn echtgenote koningin-gemalin Camilla hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het Schotse graafschap Ballater. Zij woonden onder meer een receptie bij in Ballater, enkele kilometers van Balmoral Castle waar koningin Elizabeth in september overleed.

Op beelden is te zien hoe Charles een aantal mensen uit het toegestroomde publiek de hand schudt. Met het bezoek aan Schotland wilde de koning de lokale gemeenschap bedanken voor haar steun na de dood van de Queen. Tijdens de receptie hoorden Charles en Camilla over de uitgebreide planning die voorafging aan de processie door Schotland. Zij luisterden onder meer naar vrijwilligers en ontmoetten ruiters en paarden die langs de route van de stoet stonden toen de kist van Balmoral naar Edinburgh reisde.

Zij werd daar opgebaard in St. Giles’ Cathedral. Dagen later werd de kist van Elizabeth overgevlogen naar Londen, voor de staatsbegrafenis op 19 september in Westminster Abbey. Na de uitvaart werd het lichaam van Elizabeth overgebracht naar Windsor Castle. Ze werd bijgezet in St. George’s Chapel, waar haar man Philip eerder zijn laatste rustplaats vond.