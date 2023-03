Charles benoemd tot Colonel-in-Chief van Brits legerkorps

Koning Charles is dinsdag benoemd tot Colonel-in-Chief van de Royal Engineers, een van de korpsen van het Britse leger. Ook Charles’ moeder, koningin Elizabeth, was Colonel-in-Chief van het korps.

Het korps werd opgericht in 1716 en kreeg de koninklijke status in 1787. De Royal Engineers verschaffen ondersteuning aan de British Armed Forces. De leden van het korps worden vaak sappeurs genoemd, in het Verenigd Koninkrijk ook wel ‘sappers’.

Luitenant-generaal Tyrone Urch van het korps is “verheugd” dat Charles de nieuwe Colonel-in-Chief is. “Dit is een grote eer en zet een lange traditie voort die koning Edward in 1904 is begonnen. Dit prachtige nieuws inspireert de hele sapper-familie wereldwijd”, aldus Urch. Tijdens het staatsbezoek van Charles aan Duitsland, dat woensdag begint, ontmoet de Britse monarch ook vertegenwoordigers van het korps.