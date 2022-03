Charles bezoekt project voor vluchtelingen en asielzoekers

Prins Charles leerde woensdag tijdens een bezoek aan een kerk in Londen meer over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Vrijwilligers van de St. Luke’s Church vertelden hem over het Refugee Response-programma, dat in 2021 werd gelanceerd en ondersteuning biedt bij essentiële zaken als onderwijs, taal, werk en tandheelkundige hulp.

Tijdens zijn bezoek sprak de prins onder meer met medewerkers van een Oekraïense club over de uitdagingen waarmee degenen die Oekraïne ontvluchten worden geconfronteerd. Ook ontmoette hij vrouwen en kinderen uit Afghanistan die in de kerk deelnemen aan kunst- en handwerkactiviteiten en asielzoekers uit andere landen die Engelse les kregen.

Na afloop sprak Charles zijn waardering uit voor het werk van de vrijwilligers. “We hebben zoveel geluk dat we mensen hebben zoals in de prachtige kerken hier, die over de hele wereld zijn – allemaal helpend, allemaal onbaatzuchtig dienstbaar onder de meest uitdagende, gevaarlijke omstandigheden”, zei de prins.