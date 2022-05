Charles bezoekt speeltuin en gooit American football over

Prins Charles heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan de wijk Brixton in het zuiden van Londen. De 73-jarige ging daar onder meer langs bij een nieuwe speeltuin en hij gooide een American football met een van de aanwezige kinderen.

Na zijn aankomst bekeek Charles een aantal ontwerpen van de speeltuin. De kinderspeelplaats is een project van de BIGKID Foundation, een organisatie die ervoor wil zorgen dat jongeren in de wijk geen slachtoffer worden van jeugdgeweld of sociale uitsluiting. Charles werd rondgeleid door sir Kenneth Olisa, de eerste zwarte vertegenwoordiger van de koningin in de regio Groot-Londen. Olisa is bovendien beschermheer van BIGKID.

De prins sprak ook met vrijwilligers van de organisatie en jongeren die door de stichting zijn geholpen. Aansluitend ging Charles langs bij een lokale foodtruck waar allerlei lekkernijen klaargemaakt werden. Daarnaast gooide hij nog op een speelveld een American football over naar kinderen die daar aanwezig waren.