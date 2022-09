Charles deelt naam met enige onthoofde koning van Engeland

Koning Charles III deelt zijn naam met de 17e-eeuwse koning Charles I en diens zoon Charles II. De eerste was de enige koning van Engeland, Schotland en Ierland die werd afgezet en onthoofd.

Charles I (1600-1649) was een absolute monarch uit het Huis Stuart, die hard in conflict kwam met het parlement over onder meer belastingen en geloofskwesties. Dat leidde tot de Engelse burgeroorlog, waarin een burgerfractie onder leiding van Richard Cromwell de macht overnam. Na een showproces werd Charles I uitgeroepen tot “tiran, verrader, moordenaar en een publieke vijand” en op 30 januari 1649 op een schavot buiten het Banqueting House bij Whitehall onthoofd.

Charles II (1630-1685) ging daarop in ballingschap in onder meer Den Haag. Na de dood van Cromwell, die als Lord Protector als een vorst had geheerst, kon hij terugkeren naar Engeland en de troon terugeisen. Hij werd bekend om zijn copieuze hof, zijn kinderloze huwelijk en zijn reeks maîtresses, bij wie hij veertien buitenechtelijke kinderen verwekte. Een van zijn nakomelingen was Diana Spencer, die in 1981 met de toenmalige prins Charles trouwde.