Charles eerste monarch te paard bij verjaardagsparade in 37 jaar

Koning Charles heeft zaterdag te paard deelgenomen aan Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade voor de verjaardag van de Britse vorst. Het was de eerste keer in 37 jaar dat een monarch op een paard zat tijdens de ceremonie. Koning Elizabeth deed dit in 1986 voor het laatst, toen zij zestig was. Sindsdien nam ze deel aan de ceremonie in een koets.

Charles deed als prins de afgelopen decennia al op een paard mee aan de parade. Het evenement duurde zo’n twee uur. Niet alleen Charles zat op een paard, maar ook prins William, prinses Anne en prins Edward. In de parade liepen 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten mee.

Charles reed vanaf Buckingham Palace over de Mall, tussen het paleis en Trafalgar Square. Daarna inspecteerde hij de troepen en werd er marsmuziek gespeeld en gesalueerd. Langs de route stonden tribunes waarop achtduizend Britten het spektakel gadesloegen. De kaartjes werden verloot onder meer dan 250.000 geïnteresseerden.

Trooping the Colour wordt al sinds 1748 gehouden en groeide in 1760 uit tot een jaarlijks evenement. Tijdens de repetitie voor het spektakel, een week geleden, vielen soldaten flauw van de hitte. Voor zover bekend is dat zaterdag tijdens Trooping the Colour niet gebeurd.