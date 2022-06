Charles en Camilla aangekomen in Rwanda

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn aangekomen in Rwanda. Het is de eerste keer dat leden van het Britse koningshuis het Afrikaanse land bezoeken. Charles vertegenwoordigt zijn moeder koningin Elizabeth op een Gemenebest-top, die in 2020 en 2021 werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De trip komt kort nadat Charles kritiek uitte op het Britse plan om immigranten op te vangen in Rwanda. De prins was volgens een bron “teleurgesteld” over het beleid van premier Boris Johnson. “Hij zei dat hij de hele aanpak afschuwelijk vindt. Het was duidelijk dat hij niet onder de indruk was van de richting die de regering op gaat.”

Het Verenigd Koninkrijk sloot in april met Rwanda een overeenkomst om illegale immigranten en asielzoekers tegen betaling op te vangen in het Afrikaanse land. Londen wil onder meer met deze maatregel voorkomen dat migranten vanuit Frankrijk de gevaarlijke overtocht wagen naar Engeland, vaak in gammele bootjes en geholpen door mensensmokkelaars.

Genocide

Het plan leidde tot een storm van protest en mislukte pogingen van mensenrechtenactivisten om de vluchten te blokkeren via de rechter. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zette vorige week vooralsnog een streep door het plan.

In Rwanda zal Charles niet alleen naar de Gemenebest-top gaan. Hij brengt samen met Camilla ook een bezoek aan overlevenden van de Rwandese genocide.