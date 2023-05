Charles en Camilla aangekomen op Buckingham Palace

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla zijn aangekomen op Buckingham Palace. Zij zullen aan het einde van de ochtend vanaf deze locatie in processie naar Westminster Abbey gaan, waar om 12.00 uur de kroningsdienst begint.

Het paar heeft zich in de afgelopen maanden goed voorbereid op deze historische dag. De laatste oefeningen vonden vrijdag plaats. De datum van de kroning werd in oktober bekendgemaakt door Buckingham Palace. Charles is officieel al koning sinds het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth, op 8 september 2022.