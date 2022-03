Charles en Camilla beginnen tweedaags bezoek aan Noord-Ierland

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn dinsdag begonnen aan een tweedaagse tour door Noord-Ierland. Het bezoek van de royals begon in Cookstown, waar zij werden verwelkomd door een paar honderd schoolkinderen.

Het was de eerste keer dat leden van de koninklijke familie een bezoek brachten aan de plaats. Het paar ging er langs bij het Superstars Cafe, dat een werkplek biedt aan ongeveer twintig mensen met leerstoornissen. Het koppel werd ook gefotografeerd terwijl ze samen op een tandem reden. Later op de dag gingen de twee hun eigen weg, waarna Charles onder meer een receptie in het historische Lissan House bijwoonde.

Na het bezoek aan Noord-Ierland zullen Charles en Camilla ook nog twee dagen in Ierland doorbrengen. Zij bezochten dat land voor het laatst in 2019.