Charles en Camilla bezoeken 140e editie Sandringham Flowershow

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag een bezoek gebracht aan de Sandringham Flowershow. Op de 140e editie van het evenement genoot het Britse koningspaar van de vele verschillende soorten bloemen en planten.

Charles en Camilla kwamen per koets aan bij de bloemenshow, die jaarlijks wordt gehouden op het landgoed Sandringham, dichtbij het Engelse Norfolk. De afgelopen jaren waren Charles en Camilla vrijwel elk jaar van de partij, maar het is de eerste keer dat zij er als koning en koningin komen. Naar schatting komen dit jaar zo’n 20.000 mensen af op het evenement. De royals genoten niet alleen van de bloemen, ook de zon scheen volop. Het paar was wel voorbereid op het zonnige weer, gezien de donkere zonnebrillen die zij bij zich hadden.

Volgens Britse media is de bloemenshow de laatste officiële verplichting van Charles en Camilla voor hun zomervakantie. Die zullen zij doorbrengen op Balmoral in Schotland.