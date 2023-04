Charles en Camilla bezoeken espressobar en bakkerij in Malton

De Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag de Engelse plaats Malton bezocht. Daar spraken zij met liefdadigheidsorganisaties en bezochten onder meer een bakkerij en espressobar.

Het bezoek startte bij Talbot Yard Food Court, waar op meerdere plekken eten en drinken wordt gemaakt en verkocht. Charles en Camilla hoorden meer over plaatselijke producten en de manier waarop deze worden gemaakt.

Het paar sprak onder meer met medewerkers van de espressobar en winkel Roost Espresso Bar, de bakkerij Bluebird Bakery, de ginwinkel Rare Bird Gin Distillery en de ijswinkel Groovy Moo Gelato.

Vervolgens ontmoetten de koning en koningin-gemalin vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties, waaronder het Ryedale Charities Together. Dit is een groep lokale liefdadigheidsinstellingen die mensen in nood op meerdere manieren bijstaat.