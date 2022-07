Charles en Camilla bezoeken jubilerende kustwacht

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag in Torquay, in de regio Cornwall, medewerkers van de Britse kustwacht ontmoet. Het bezoek stond in het teken van het 200-jarig bestaan van de kunstwacht.

De Britse troonopvolger en zijn echtgenote leerden ook Keith Dare-Williams kennen. De man uit Plymouth is de Brit die het langst werkt voor de kustwacht. Hij liet voorafgaand aan de ontmoeting aan aanwezige verslaggevers weten zich “overdonderd” te voelen, doordat hij oog in oog zou staan met de royals.

Dare-Williams en andere medewerkers vertelden Charles en Camilla over hun werk. Ze namen ook een kijkje in een van de helikopters van de kustwacht. De hertogin van Cornwall kreeg cadeautjes voor haar kleinkinderen, al werd niet vastgelegd wat er in de pakjes zat.

Daarna bezocht het tweetal Cockington Court, een centrum voor lokale creatievelingen. De prins en zijn vrouw keken in de aanwezige studio’s en spraken enkele kunstenaars. Van een 5-jarige jongen kreeg Charles er een houten wandelstok en een tekening van een boot cadeau.