Charles en Camilla bij kathedraal aangekomen voor dankdienst

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn aangekomen bij de St Giles’ Cathedral in Edinburgh voor de speciale dankdienst die daar woensdagmiddag wordt gehouden. Rond 14.00 uur (lokale tijd was het koningspaar vertrokken vanuit Holyroodhouse, de officiële residentie in Schotland.

Na een rit van ongeveer tien minuten kwamen Charles en Camilla aan bij de kathedraal. Even later arriveerden ook de hertog en hertogin van Rothesday, zoals prins William en zijn vrouw Catherine in Schotland heten.

Tijdens de rit van het koningspaar was langs de route niet alleen gejuich te horen, maar ook boegeroep. Tegenstanders van het koningshuis riepen onder meer “niet mijn koning”.

Met de ceremonie in Edinburgh wordt stilgestaan bij de kroning van Charles in mei. Tijdens de dienst worden onder meer de Schotse kroonjuwelen aan de koning gepresenteerd. Als de koning en koningin na afloop van de ceremonie de kathedraal verlaten, worden vanaf Edinburgh Castle 21 saluutschoten afgevuurd.