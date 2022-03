Charles en Camilla branden kaars en leggen bloemen voor Oekraïne

Charles en Camilla hebben woensdag een kaarsje gebrand voor de slachtoffers van de Russische inval in Oekraïne. Zij deden dat tijdens een bezoek aan de Oekraïense Katholieke Kathedraal in Londen. Ook legden zij bij het altaar enkele zonnebloemen, de nationale bloem van Oekraïne.

De prins zei tijdens het bezoek dat hij en de hertogin diep ontroerd waren “vooral door de buitengewone moed, vrijgevigheid en standvastigheid van de Oekraïense gemeenschap in het licht van zulke werkelijk verschrikkelijke agressie”, schrijft The Telegraph. Charles voegde eraan toe dat “hun gedachten en gebeden, hoe ontoereikend ze ook zijn”, bij hen waren. De prins vertelde de leden van de kerkgemeente ook dat hij niet kon geloven wat hij “in deze tijd” zag.

Het bezoek van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall aan de kerk werd op het laatste moment geregeld nadat Charles de crisis dit weekend had besproken met zijn adviseurs. Volgens bronnen dicht bij het koningshuis wilde hij graag iets van betekenis doen.

Ook andere Europese koningshuizen laten van zich horen tijdens de oorlog in Oekraïne. De Noorse kroonprins Haakon sprak woensdag met vertegenwoordigers van verschillende ngo’s die actief zijn in Oekraïne en de Belgische koning Filip liet zich dinsdag tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van Defensie bijpraten over de wapensteun van België aan Oekraïne. Eerder deze week zegde de Spaanse koning Felipe een bezoek aan een kunstbeurs af in verband met de situatie in Oost-Europa.