Charles en Camilla delen recept ‘kroningsquiche’

Koning Charles en zijn vrouw Camilla hebben een recept gedeeld voor een quiche ter ere van de kroning van Charles in mei. Britten worden opgeroepen om op 7 mei, een dag na de kroning, een zogenoemde Coronation Big Lunch te organiseren. Het is de bedoeling dat mensen de hartige taart die dag zelf maken.

De quiche bevat spinazie, tuinbonen en dragon. In een video, die wordt gedeeld via het twitteraccount van het Britse koninklijk huis, is te zien dat een chef de quiche bereidt. In de video worden de verschillende stappen gedeeld, zodat ook mensen thuis deze kunnen bereiden.

“Even voorstellen… de kroningsquiche!”, luidt een tweet van het Britse koninklijk huis. “Persoonlijk gekozen door Hunne Majesteiten, hebben de Koning en de Koningin een recept gedeeld ter gelegenheid van de komende #CoronationBigLunch die overal in het land plaatsvindt.”

Het doel van de lunch is om eenzaamheid tegen te gaan en vriendschappen te doen opbloeien.